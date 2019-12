Ryan Reynolds, estrella de la película de acción de Netflix dirigida por Michael Bay 6 Underground, se ha quedado con la atención de los usuarios este fin de semana.

La cinta, que se ha posicionado como una de las más populares del momento, nos presenta a seis individuos que forman un escuadrón de vigilantes para derrotar a criminales. Ahora, si ya viste el largometraje, ¿notaste el singular cameo de Reynolds?

El astuto usuario de Twitter @deadlyfun, logró ubicar una singular aparición del actor en medio del set de filmación, escena que quedó grabada e incluida en el corte final de la película.

Si vemos con detenimiento la secuencia correspondiente a los 14 minutos y 42 segundos de la película, veremos como el intérprete es captado a lo lejos por las cámaras. En dicho momento Reynolds realizaba un video para su cuenta de Instagram cuando fue interrumpido.

Este es el video que Reynolds grabó y quedó incluido en la película final.

“¿Lo mejor de filmar con Michael Bay? No lo sé. Mucha gente diría la acción, pero para mí es la quietud. Esos momentos de tranquilidad que hay en el set”, explica Ryan Reynolds, antes de que una persecución en automóvil lo sorprendiera.

En la cinta, Reynolds interpreta a One, la mente maestra detrás del grupo que derrota criminales. El equipo está conformado por espía Two (Mélanie Laurent), hitman Three (Manuel Garcia-Rulfo), parkour runner Four (Ben Hardy), doctor Five (Adria Arjona) y conductor Seis (Dave Franco), luego agregó el francotirador Siete (Corey Hawkins).

6 Underground ya está disponible en Netflix.