Star Wars: The Rise of Skywalker, se estrenará en pocos días y miles de fanáticos desean saber como concluirá la saga de películas que ha durado más de cuatro décadas.

La franquicia de Star Wars se ha expandido más allá de la pantalla grande, con Baby Yoda tomando el mundo por sorpresa en el programa de Disney Plus, The Mandalorian.

Tampoco se puede dejar de lado el estreno de Star Wars: The Clone Wars el próximo año, que probablemente contará con el regreso del personaje favorito de los fanáticos Ahsoka Tano.

Leia tiene un sable de luz en el último tráiler

Pero esta podría no ser la única visión que tendremos del personaje, si confiamos en JJ Abrams. El director de Star Wars: The Rise of Skywalker habló recientemente con el medio japonés Sora News mientras discutía sobre su personaje favorito en la franquicia y respondió que era Han Solo.

Luego le preguntó al entrevistador quién era su personaje favorito, y este respondió que era Ahsoka. “Hmmm, Ahsoka, ¿eh? Bueno, entonces probablemente quieras mirar de cerca The Rise of Skywalker”, dijo Abrams.

Si bien es poco probable que Ahsoka haga un debut importante en Star Wars: The Rise of Skywalker, es posible que sea un cameo o una referencia al personaje en algún momento de la película.

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrena en los cines el viernes 20 de diciembre y será el cierre definitivo de la popular saga galáctica.