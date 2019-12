WandaVision: Doctor Strange tendría rol crucial en el show

Disney Plus se encuentra rodando su serie exclusiva WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff y Paul Bettany como Visión, pero un conocido personaje podría tener una aparición especial.

Se trata del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quien aparecería en los últimos episodios de la serie y cumpliría un rol crucial en la batalla contra el enemigo final.

Magia, codo a codo

Así lo dio a conocer el portal Murphy’s Multiverse. Al mismo tiempo, su dueño aclaró que no está del todo confirmado pero tampoco es una idea descabellada.

No obstante, a los fanáticos no les parece algo imposible y no pueden esperar que el poderoso Doctor Strange haga al menos un cameo en la nueva serie de Marvel.

Un multiverso repleto de locura

Cabe recordar que WandaVision estará conectada de manera directa con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la cual contará con el co-protagonismo de la propia Elizabeth Olsen como Scarlet Witch.

Según apuntan los rumores, el villano podría ser el mismo en ambos proyectos que prometen amenazas fantásticas sin comparación a los visto antes en el MCU.

Primera imagen de Elizabeth Olsen y Paul Bettany en Wandavision

En torno al rumbo de WandaVision, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, declaró que tendrán la oportunidad de contar más sobre la historia de Wanda y Vision, de lo que Scarlet Witch puede hacer y quién es Visión.

“Pero más importante, se revela un nombre [Scarlet Witch] que no estoy seguro que haya sido pronunciado antes en el universo cinematográfico de Marvel aún, pero hacemos de esto un asunto grande en el show”, finalizó.

La serie WandaVision llegará a través de la plataforma Disney Plus el 2021. ¿Te la piensas perder?