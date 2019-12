Kevin Feige confirma el multiverso en las próximas películas de Marvel

Lo confirmó. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, indicó que el multiverso será clase en el UCM, noticia que alegró a los millones de fanáticos de la industria del entretenimiento.

Además, dijo que las series sobre Marvel que estarán en Disney Plus será fundamentales para ponerse al día con lo que ocurre en el UCM.

Feige comentó que la llegada del multiverso afectará a una serie que se estrenará antes que WandaVision: “El multiverso es el próximo paso en la evolución del MCU. ‘Doctor Strange and the Multiverse of Madness’ será la que lo abra, de una forma que tendrá repercusiones en una serie de Disney+ justo antes... y no es ‘WandaVision’, como también para las siguientes películas”, declaró Feige.

Estas declaraciones las brindó en la Comic-Con de Brasil, la cual se organizó en Sao Paulo, algo que emociono a los asistentes.

La llegada oficial del multiverso abre un infinidad de posibilidades, que ayudarían a introducir nuevos personajes o tener versiones alternas de los superhéroes que conocemos.

Es así que podrían ingresar los X-Men al UCM y también en alguna película realizar el Spider-Verse, algo con que los fanáticos de Spider-Man sueñan desde hace meses.