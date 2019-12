Constantine, estrenada en 2005 y protagonizada por Keanu Reeves, tendría un reinicio gracias a Warner Bros. Según informa el portal We Got This Covered, el guion estará a cargo de Mattson Tomlin (coguionista de The Batman).

Aparentemente, la compañía desea que Keanu Reeves retome el papel de John Constantine, pero parece que el actor aún no está seguro de regresar al mundo de ángeles y demonios.

Si bien Constantine fue elogiada por sus imágenes y dirección, también sufrió críticas de los fanáticos por desviarse demasiado del material de origen.

Constantine - tráiler

Aun así, el estudio definitivamente quiere a Reeves. Lo que significa que presentaría una versión diferente del personaje que vimos en la película de 2005.

Por supuesto, junto con la creciente popularidad de Keanu Reeves en los últimos tiempos, también ha habido un aumento en la recuperación de sus trabajos anteriores.

Después de todo, ya está programado para aparecer en la cuarta entrega de la serie Matrix y en John Wick 4.

Si decide volver al papel de Constantine, sería una oportunidad para rectificar algunas de las deficiencias que los fanáticos percibieron que la película original tenía.