Matrix 4: revelan como regresarán Neo y Trinity de la muerte

Matrix 4 es un hecho. Después que se confirmara que Keanu Reeves regresaría como Neo, millones de fanáticos de la saga no pudieron contener su emoción.

En 1999, el clásico de ciencia ficción distópico original sacudió por completo el panorama cinematográfico y se convirtió en una de las películas de acción más influyentes de todos los tiempos, por tal motivo se espera que la cuarta película este a la altura de la original.

PUEDES VER Keanu Reeves regresaría como Constantine, Warner Bros desea un reinicio

Sin embargo, han surgido muchas preguntas sobre cómo la secuela se vinculará con el final de la tercera película, The Matrix Revolutions.

Como se recuerda, Neo y Trinity murieron al final de aquella película. No obstante, según informa la web We Got This Covered, The Matrix 4 revelará que sus cerebros se cargaron en la Matrix antes de su muerte para que puedan vivir allí, y así es como podrán regresar en la próxima secuela.

Aparentemente, Neo cargó su consciencia y la de Trinity antes de morir como respaldo en caso de que algo sucediera y cuando los veamos nuevamente, estarán atrapados en la Matrix, con una apariencia envejecida.

Teóricamente, la carga probablemente habría ocurrido un poco antes del enfrentamiento final de Neo contra las legiones del corrupto Agente Smith, donde finalmente se sacrifica permitiendo que el Agente Smith lo corrompa.

Por supuesto, las cosas siempre pueden cambiar en el guion a lo largo de la producción, pero parece bastante acertado y sería una buena explicación para el retorno de ambos personajes.