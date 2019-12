Peter Dinklage: “Terminar un show es como romper con alguien”

Peter Dinklage ofreció una reflexión sobre la fría recepción que tuvo la temporada final de ‘Game of Thrones’ y aseguró que cree saber por qué los fans no quedaron satisfechos. En una entrevista con The New Yorker, el actor que interpretó a Tyrion Lannister en las ocho temporadas de la serie de HBO manifestó su apoyo a David Benioff y DB Weiss, y calificó como “extraordinaria” a la última temporada. “Terminar un show es como romper con alguien”, dijo. “No puedo hablar por todos, pero mi sensación es que ellos no querían que terminara, y por eso mucha gente se enojó”.

En referencia al giro que llevó a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) a convertirse en una dictadora, señaló: “Esas cosas pasan. Los monstruos son creados y no los ves venir. Los votas para que ocupen la presidencia. Miras para otro lado. Así que… enojarse porque amabas a un personaje y le tenías tanta fe… hubo señales en todo el camino para ese personaje”.