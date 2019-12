Black Widow, es una de las películas más esperadas por los fanáticos del UCM, en la cinta protagonizada por Scarlett Johansson se podrá ver a la familia Romanoff por completo.

No solo la aparición de Red Guardian sorprendió al espectador, ya que Yelena Belova también lo hizo al ser considerada por muchos como la nueva Viuda Negra.

Esta afirmación se podía leer en distintos foros sobre Marvel, ya que se cree que los guionistas seguirán la misma línea del cómic, en donde Belova es la sucesora de Natasha Romanoff.

Sin embargo, Florence Pugh, actriz que da vida a Yelena Belova, desmintió los rumores en una entrevista para el portal web UPROXX.

"No, realmente cuando lo estábamos haciendo no era así para nada. Lo digo sinceramente, no parecía la típica historia de pasar el testigo cuando la estábamos rodando. Creo que la dirección y el sentimiento genuino de la película es solo intentar contar esta complicada y dolorosa historia.

También hacerle justicia porque los fans llevan esperando mucho esta película. Creo que mucha gente en general apreciará esta historia. (La directora, Cate Shortland) Ha hecho un trabajo increíble mostrando a estas dos mujeres, enfrentando sus historias y su dolor. Creo que la dirección va más por ahí. Pero estoy feliz porque la gente haya apreciado el tráiler y estoy deseando verla", comentó la actriz.

Black Widow llegará a los cines el 30 de abril de 2020 y será la cinta que de inicio a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).