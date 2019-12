Volver al Futuro 4: Christopher Lloyd habla sobre la película

Vivimos en una era donde las franquicias de los 80 nunca pueden morir realmente. Ghostbusters: Afterlife, es un claro ejemplo; sin dejar de lado que Steven Spielberg planea hacer Indiana Jones 5.

Pero una franquicia ha estado congelada y parece poco probable que regrese: Volver al Futuro. A lo largo de los años, ha habido indicios de la cuarta parte de la saga o un remake.

Es así que el propio Doc Brown, Christopher Lloyd, ha discutido las perspectivas de una futura entrega y está de acuerdo en que probablemente no sucederá.

Sin embargo, esto no significa necesariamente que Doc se haya ido para siempre. Muchos han notado que Rick Sánchez de Rick & Morty está fuertemente inspirado por el personaje, ya que ambos personajes son científicos locos de cabello alborotado en entornos suburbanos. A Lloyd se le preguntó recientemente sobre la serie animada y dijo lo siguiente:

“Creo que es fabuloso. Lo he visto, me encanta el humor, me encantan los personajes. He tenido la fantasía de que hagan Volver al Futuro 4, no está sucediendo, pero si sucedió; Volver al Futuro 4 es Rick y Morty. De alguna manera, en otra zona horaria, en otra zona espacial ".

Sobre la cuarta película de la saga protagonizada por Michael J. Fox Volver dijo lo siguiente:

“Creo que, realmente, lo más importante es si pueden llegar a la idea correcta. Creo que ese es el desafío para encontrar algo que realmente sea tan bueno como los originales. Supongo que podría suceder. No he oído que están buscando eso, si se han decidido ... 'Hey, aquí hay algo que podríamos hacer', y creyeron en ello, entonces podrían hacerlo ...

La película necesita transmitir un mensaje sobre algo que es importante para todos, universalmente, como el cambio climático. Alguna forma de incorporar cualquier fiebre que esté ocurriendo en el momento en la película y mantener la sensación de uno, dos y tres. Es un trato complicado, complicado. Porque no quieres hacer otra y decepcionar. Entonces no lo sé. Estaría feliz de [regresar], por mí mismo. Pero ya veremos".

Al parecer el actor está dispuesto a participar en la cuarta parte de la cinta, solo queda esperar que algún estudio se anime a hacer realidad el sueño de millones de personas.