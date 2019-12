The Good Doctor: ¿Por qué Freddie Highmore rechazó por primera vez interpretar a Shaun Murphy?

Freddie Highmore consiguió el papel como Shaun Murphy en el 2017 recién llegado del éxito de Bates Motel y siendo ganador del Emmy. El actor había aparecido en cada episodio de la aterradora serie como un temible asesino en serie.

Habiendo participado en una serie tan exigente, la cual había llegado a su fin en el mismo año en que The Good Doctor vino a llamar, Highmore decidió rechazar el papel.

Él le dijo a Ad Week que, “Cuando acabas de terminar un programa que había estado durante cinco temporadas, eres consciente del compromiso necesario que hay detrás. Y el hecho de que debes elegir sabiamente porque de lo contrario podrías terminar en algo que quizás no quieras hacer durante años y años”.

La decisión de unirse al elenco del drama médico llegó tiempo después, luego de una reunión con David Shore, el creador de The Good Doctor.

“Lo loco de la temporada de pilotos es que todo es tan rápido y tan rápido que las decisiones deben tomarse en cuestión de horas. Supongo que era solo el caso de finalmente llegar a casa y sentarse y darse cuenta de que esto era lo correcto, y no querer saltar a algo si no podía comprometerse al cien por cien. Pero fue realmente hablar con David Shore lo que me convenció de que iba a ser un proyecto maravilloso del que formar parte".

Otra razón para que el actor asumiera el papel fue la naturaleza brutal en la que interpretó a Norman en Bates Motel. Bromeó en una entrevista con Build que se sintió “moralmente obligado” a interpretar a un médico después de años interpretando a un asesino en serie.

Highmore dijo: “David Shore me ofreció la oportunidad de hacer bien a todas las personas que había matado de una manera bastante inmediata, así que me sentí moralmente obligado a hacer este espectáculo”.

Discutiendo sus razones para unirse más al programa, dijo: “Fue el personaje más que nada. Nunca antes había visto a alguien como Shaun retratado de la misma manera en la televisión". Highmore agregó que encontró la responsabilidad de darle vida a Shaun “emocionante” y que él buscaba era hacer el papel de manera perfecta.

The Good Doctor se encuentra actualmente en su receso de mitad de temporada, con la tercera temporada, episodio 11, programado para una fecha de lanzamiento del 13 de enero de 2020, en ABC.