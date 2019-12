¡El Emperador ha vuelto! Pero no todos están de acuerdo con su regreso a la franquicia. Para sorpresa de los fans y el elenco de la saga, George Lucas nunca quiso que Palpatine regresara de la muerte.

El ciclo del personaje está concluido para el creador de la saga intergaláctica, así lo afirmó Ian McDiarmid, actor que personificó al poderoso Sith en las anteriores entregas.

“Recuerdo haberle preguntado, ‘¿está muerto, George?' en aquel tiempo, y él me dijo, ‘sí, lo está. Completamente muerto”, fueron sus palabras tras una charla.

Mira el último avance de Star Wars: The rise of Skywalker aquí

Esta no es la primera vez que el director se ha mostrado reacio a retomar al personaje tras los eventos de “Star Wars VI: el retorno del Jedi”.

Cabe recordar que en una entrevista con Total Film en el 2008, el cineasta dijo que en su versión de la historia el Emperador estaba bien muerto y no regresaría jamás.

George Lucas sw

Lo que es cierto es que la idea de traer a la muerte a Palpatine fue enteramente de J.J. Abrams, director y guionista del último episodio.

“Era realmente importante que no solo viéramos las cosas, sino que agregáramos nuevos elementos, que sabemos que enfadarán a algunas personas y emocionarán a otras”, advirtió Abrams a los fans de la saga.

Palpatine comic

No obstante, el regreso de Palpatine no es algo exclusivo de “The rise of Skywalker”. En los cómics Dark Empire, bajo el sello de Dark Horse Comics, el Emperador regresaba como clon. No obstante, esta historia que pretendía expandir el universo de Star Wars no es canon en la historia fundada por George Lucas.

El último film de la franquicia cinematográfica se estrenará el próximo 19 de diciembre. No hay duda que la Fuerza estará presente y fuerte más que nunca en estas navidades.