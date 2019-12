Power Rangers: remake estará ambientado en los años 90

Power Rangers tiene una nueva película en camino, lista para tratar de enderezar el rumbo de la franquicia favorita de los fanáticos.

Según un nuevo informe del portal THR, Paramount está reiniciando la franquicia con Jonathan Entwistle, creador de The End of the F *** ing World de Netflix.

A diferencia del reinicio de 2017 de Lionsgate, la nueva película de Power Rangers ha encontrado un hogar en Paramount y presentará un “elemento de viaje en el tiempo” que llevará a los personajes a la década de 1990.

Esta será la primera película de la franquicia después de ser comprada por Hasbro el año pasado. En ese momento, el gigante de los juguetes compró la marca icónica por la asombrosa cantidad de $ 522 millones.

La última película de la franquicia, el reinicio de Dean Israelite en 2017, fue un fracaso crítico y comercial.

Desarrollado por Lionsgate, inicialmente se estableció como el primero de una franquicia antes de llegar a recaudar solo $ 147 millones en todo el mundo, de los cuales $ 85.36 millones llegaron a nivel nacional.

A pesar de estar bajo Hasbro por poco tiempo, Brian Golden, director ejecutivo de la fábrica de juguetes, explicó a principios de este año que estaba satisfecho con el desempeño de la línea de juguetes en el mercado.