Falta poco para los Globos de Oro, pero Parasite ya ha conquistado la industria del cine ¿Hará eco en los premios Óscar también?

De ser así, podría ser la primera película en idioma extranjero en ser reconocida como Mejor Película en los Premios de la Academia en sus 92 años de historia.

PUEDES VER: Denis Villeneuve es nombrado el mejor director de la década

elenco parasite

No solo la crítica y la audiencia la respalda, sino también la envidiable cantidad de premios conseguidos durante el año. A continuación, las 23 preseas alcanzadas:

HFA: Hollywood Filmmaker

AFCC: Best Screenplay

AFCC: Best Director

AFCC: Best International Film

AFCC: Top 10

BIFA: Best International Independent

FilmNBR: Best Foreign Language

NMXFC: Best Foreign Language

NMXFC: Best Supporting Actress

LAFCA: Best FilmLAFCA: Best Director

LAFCA: Best Supporting Actor

TFCA: Best Film

TFCA: Best Director

TFCA: Best Foreign Language

AFI: Special Award

NYFCC: Best Foreign Language

FilmNYFCO: Best Film

NYFCO: Best Screenplay

NYFCO: Best Director

NYFCO: Top Film

PFCC: Best Foreign Language

FilmAACTA: Top Asian Film

Así deja atrás a largometrajes como The Irishman la cual cuenta con 18 premios, Marriage Story (17), Once upon a time in Hollywood (13), Knives Out (7), 1917 (7), Dolor y Gloria (6) y Joker (4), entre otros.

Rotten Tomatoes

Pareciera que no hay dudas. El filme dirigido por Bong Joon-ho avanza con paso seguro a la glamorosa gala. En caso logre la hazaña, expertos afirman que revolucionaría la industria por completo.

De acuerdo al analista Dave Karger, “si Parasite es capaz de ganar, se romperían por completo las expectativas de cuál es la mejor película”. Además, marcaría un momento histórico para un negocio que se ha vuelto más globalizado, sugiriendo que Hollywood, al menos en algunos aspectos, está tan ansioso por importar y exportar el trabajo de otros países.

parasite familia

No obstante, también hay quienes ponen en duda el hipotético evento que la mayoría ya da por sentado.

Según el sitio web especializado de premios Gold Derby, Parasite tiene la quinta mejor oportunidad de todas las películas de 2019 para ganarse el Óscar a Mejor Película, con probabilidades del 10 %. Se encuentra a solo tres puntos porcentuales del líder, “The Irishman”.

parasite oscar

Cabe recordar que las cintas de idioma extranjero siempre han sido víctimas de una batalla injusta y condicionada por ser reconocida como la mejor película, debido a que también existe una categoría de premios completamente dedicada a las películas realizadas en el extranjero.

Dejando las probabilidades de lado, lo que nadie puede negar es que el eco que ha generado “Parasite” en la Academia es una muestra de nuestros tiempos globalizados. Las apuestas ya fueron realizadas por los cinéfilos. Tan solo queda esperar el veredicto final para que aplaudan y clamen por sus filmes favoritos.