No hay duda que Marvel es uno de los temas más buscados en las redes sociales. Todo lo relacionado por el UCM y la editorial es bien recibido por los fanáticos de los cómics.

Existen cientos de personajes en la Casa de las Ideas y muchos de ellos han tenido romances que han sido celebrados por los lectores.

PUEDES VER DC Comics: conoce las películas confirmadas en los próximos tres años

Sin embargo, se sabe que tanto DC Comics y Marvel cuentan con diferentes universos, lo que le da libertad creativa a los escritores.

Las consecuencias que tuvo aquel arco en Marvel Comics cambió la historia para los héroes de Marvel. Es en las páginas del cómic ‘Dark Reign: The Fantastic Four’, donde Reed Richards explora distintas realidades y observa que pasó en cada una.

No obstante, la que más causó impresión fue la realidad (Tierra-3490) en donde Iron Man y el Capitán América, pero no hablamos de Tony Stark, sino de Natasha Stark.

En esta realidad la Civil War comenzó entre Steve Rogers y Natasha Stark, pero se evitó gracias a que ambos confiesan su amor y deciden contraer nupcias en una ceremonia en donde están invitados gran parte de los héroes de Marvel.

Quizá esta realidad pueda verse en la serie What If que se estrenará en la plataforma de streaming, Disney Plus.