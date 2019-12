El ser una de las películas más taquilleras de la historia no le basta a Avengers: Endgame para quedarse con el aplauso de la crítica.

Si bien la historia conquistó a los seguidores y sobre todo atrajo a nuevos seguidores al Universo Cinematográfico de Marvel, ‘Endgame’ no ha quedado exenta de nombraciones en negativas listas elaboradas por medios especializados. Este es el caso del portal Vulture.

En esta oportunidad, el largometraje recibió un “reconocimiento” un tanto particular, “la peor película de los últimos diez años”.

De acuerdo a Vulture, que ordenó su lista desde lo mejor a lo peor, Avengers: Endgame destaca por ser una de las mejores en cuanto a efectos visuales, pero en su crítica afirman que solo dio a los espectadores unas “pocas migajas de cine decente”.

Avengers: Endgame: Thanos vs. Capitana Marvel

El portal especializado afirma que el estudio no supo concluir los 10 años de historia con los que contaban, y simplemente reunieron a destacados actores sin saber qué hacer con ellos.

Pero los efectos no han sido los únicos, Vulture menciona que el final del personaje interpretado por Scarlett Johansson fue mediocre, pues el estudio no supo qué hacer con el personaje o “con las otras heroínas”.

¿Quiénes están en el primer lugar? “Melancholia” de Lars Von Trier obtuvo la mayor cantidad de votos mientras que “Mad Max: Fury Road”, “The Tree of Life”, “Moonlight” y “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, catalogada como la mejor película de superhéroes, también fueron incluidas en el top ten.