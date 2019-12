Wonder Woman 1984: Gal Gadot y las lesiones a la columna que se llevó tras la filmación

La película Wonder Woman 1984 llega el próximo 5 de junio del 2020 y fans cuentan los días para conocer la nueva historia de Diana Prince.

Con un tráiler que nos anticipa las aventuras de la heroína de DC, lo que pocos sabían es que Gal Gadot, protagonista de la película, sufrió varios golpes que le ocasionaron una serie lesión

Desde la Comic Con de Brasil, Gal Gadot contó a los fans y medios internacionales que asistieron al evento hechos que ocurrieron en la filmación. Quizás los accidentes en el set fueron los que se llevaron todo la atención.

Mira aquí el tráiler de WW84

Gadot mencionó que culminó la filmación con algunas “lesiones en la columna”, después de filmar sus propias escenas de acción. La información fue confirmada por la directora de Wonder Woman 1984 Patty Jenkins.

“Ella (Jenkins) es una de mis mejores amigas por lo que es difícil para mí decirle que no. Además, tiene una gran fuerza de voluntad. Cuando me pidió hacer ciertas escenas, no me negué, pero pasaron factura”, indicó.

La actriz indicó que se convocó a profesionales de la compañía de entretenimiento Cirque du Soleil para las acrobacias más peligrosas, pero muchos de los cortes que los fanáticos verán en la pantalla son todas hechas por Gadot.

Wonder Woman 1984, coprotagonizada por Pedro Pascal, Kristen Wiig y Chris Pine, se estrenará en los cines en junio de 2020.