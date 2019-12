Conoce las 10 series más esperadas del 2020 que se estrenarán en Amazon, HBO y Disney+

El 2019 estuvo marcado por importantes series, como por ejemplo, “Game of Thrones”, “The Witcher”, “The Mandalorian”, “Stranger Things”, entre otras. Si creías que este iba a ser el mejor año en cuanto a esta franquicia, entonces estás equivocado.

La web de datos IMDb ha publicado un listado de las 10 series de televisión más esperadas del próximo 2020. Y, como era de esperarse, la alianza de Disney Plus y Marvel se roba los primeros lugares.

Por ejemplo, en primer lugar se encuentra “Picard”, de la saga Star Trek y en segundo, “The Falcon and the Winter Soldier”. La primera será protagonizada por Patrick Stewart, quien interpretará al antiguo capitán de la USS Stargazer, Jean-Luc Picard. Estará disponible por Amazon a partir del 24 de enero.

Picard llegaría a Amazon el 24 de enero de 2020. Foto: Twitter

La producción de Marvel Studios marcará el regreso de Anthony Mackie y Sebastian Stan como Sam Wilson (The Falcon) y Bucky Barnes (Winter Soldier), respectivamente. “The Falcon and the Winter Soldier” llegará a Disney+ a finales de 2020.

Estará disponible en Disney+ a finales del 2020. Foto: Marvel

En tercer lugar se encuentra “The new Pope”, la ficción de Sorrentino producida por Sky, HBO y Canal+. Estará protagonizada por John Malkovich y Jude Law y será la continuación de la primera entrega, “The Young Pope”. Se estrenará a través de HBO el próximo 11 de enero.

Estará disponible en Amazon Prime a partir del 24 de enero. Foto: HBO

“World Beyond”, el spin-off del universo The Walking Dead , se ubica en el cuarto puesto, seguido de la serie “Snowpiercer”, basada en el filme surcoreano “Parasite”.

IMDb cierra la lista de 10 series más esperadas con “The Stand”, “The Outsider”, “Stargirl”, “Hunters” y “Katy Keene”. “En lugar de basarse en clasificaciones de listas y encuestas, IMDb determina su listado de las producciones más populares en base a sus visitas”, declaró la base de datos.