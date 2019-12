Kill Bill 3 es algo por lo que los fanáticos de Quentin Tarantino se han estado preguntando durante muchos años.

Después que el director indicara que está en sus planes, el artista BossLogic se animó a diseñar el afiche promocional de la posible película.

La imagen es llamativa por el buen uso del color y el minimalismo definitivamente, algo que los seguidores de la cinta agradecen.

Pero, lamentablemente, todavía no se ha anunciado nada sobre una posible secuela.

Eso no ha impedido que los fanáticos lo deseen de todos modos, ya que las personas plantean la hipótesis de lo que le sucedería a “La Novia” después de la conclusión de la segunda parte

A pesar que Tarantino haya mencionado la posibilidad de una secuela durante una entrevista en Andy Cohen Live, aún no es seguro que se anime a filmarla.

“Bueno, resultó que cené con Uma Thurman anoche, estábamos en un restaurante japonés realmente genial ... Ella se jactaba de mí, y yo me jactaba de ella, era una noche encantadora. Bueno, tengo una idea de lo que haría. Eso fue todo, conquistar ese concepto, exactamente lo que le ha sucedido a la novia desde entonces, y qué quiero hacer. Porque no querría solo una aventura que no se lo merece. La novia ha luchado mucho y duro. Ahora tengo una idea que podría ser interesante, aunque no lo haría por un momento ... ser como por lo menos dentro de tres años o algo así. Pero mira, definitivamente está en las cartas”, indicó el director.