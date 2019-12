Los videojuegos no suelen correr la suerte de protagonizar las mejores adaptaciones al cine. Si bien Mortal Kombat ya tuvo una experiencia no gratificante, promete que no volverá a decepcionar a los fans.

De acuerdo a ComicBook, el rodaje de la película concluyó hoy y el equipo detrás de su producción lo ha celebrado por todo lo alto. En sus palabras, una victoria impecable.

mk

Entre ellos se encuentra el guionista Greg Russo, escritor de la nueva adaptación, a través de un tuit de su cuenta oficial.

En el comunicado, felicita al elenco y equipo que trabajaron en el filme. “La pasión y la dedicación que sentí fue una locura”, agregó.

PUEDES VER: Creadores de Game of Thrones dirigirán thriller de Lovecraft

Ludi Lin

De igual forma, el actor Ludi Lin, quien dará vida al campeón defensor de la Tierra Liu Kang, declaró que terminar de grabar Mortal Kombat fue como un regalo de Navidad.

Si bien no se conocen nuevos detalles sobre la trama, Russo ya adelantó que la historia tendrá un tono muy similar a Deadpool.

mk fight

Los fans ya han lanzado sus apuestas. La mayoría acuerda que si bien la violencia explicita es un sello característico de la franquicia que no puede faltar, les preocupa la cantidad de comedia que se empleará.

Esta sería la segunda adaptación cinematográfica de la famosa franquicia de videojuegos a la gran pantalla, tras “Mortal Kombat” (1995) la cual tuvo críticas negativas en su mayoría.

mk personajes

La cinta, dirigida por Simon McQuoid y producida por James Wan (Aquaman, El Conjuro, Saw), tiene programado su estreno el 15 de enero del 2021.