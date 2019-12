Marvel: Disney discutirá con Scorsese sus polémicas críticas al MCU

A puertas cerradas. El director general de Disney, Bob Iger, se reunirá con Martin Scorsese, luego que el prestigioso cineasta tildará a las películas de Marvel como despreciables, entre otros juicios.

A través de una entrevista con la revista Time, Iger respondió que si “Scorsese quiere estar en el negocio de tomar riesgos artísticos, me parece muy bien. Pero eso no quiere decir que lo que nosotros hacemos no es arte”.

Bob Iger, la Persona de Negocios del Año, dará fin a polémica que envuelve al director

Pero esto no fue todo. El CEO también calificó los comentarios del artista como “desagradables” e “injustos” para las personas involucradas en la realización de las películas.

Asimismo, el productor Kevin Feige se mantuvo firme a su posición pro Marvel y remarcó que la situación es realmente desafortunada para todos.

“Todos tienen una definición diferente del cine, arte y riesgo. Todos tienen derecho a su opinión. Y espero con ansias lo que sucederá después. Pero mientras tanto, seguiremos haciendo películas”, manifestó.

scorsesee

Como se recuerda, el director declaró que las cintas de Marvel están más cerca de un parque de atracciones que de los filmes que conoció y adoro toda su vida. “En definitiva, no me parecen cine”, sentenció.

Más tarde, aclaró que cualquiera de los elementos que definen el cine están en las imágenes de Marvel, pero lo que no hay es revelación estética, emocional o espiritual. Simplemente, nada está en riesgo.

“En cambio, las películas están diseñadas para satisfacer un conjunto específico de demandas y para ser variaciones de un número finito de temas”, lamentó.

Los actores en su mayoría han guardado silencio

No obstante, Bob Iger no ha sido el único que ha expresado su descontento con el director. James Gunn, Natalie Portman y Chadwick Boseman también alzaron la voz en defensa del universo cinematográfico de Marvel.

Como se recuerda, el director de “Guardians of the Galaxy” declaró estar decepcionado que Scorsese juzgara los respectivos filmes sin haberlas visto antes.

Gunn Portman Boseman

Por su parte, Portman cree que “hay espacio para todo tipo de cine. No hay que hay había más de una forma de hacer arte”.

De otro lado, el 'rey T’Challa’ comentó que el cineasta no había entendido Black Panther si no creía que la cinta tuviera un gran valor emocional.