Dark Knight Returns: The Golden Child será el nuevo cómic de Frank Miller, el cual se estrena luego de tres años después de The Dark Knight III: The Master Race, retomando así el arco en diciembre de este año.

Pero algo que ha sorprendido de esta nueva obra son las declaraciones de Rafael Grampa, artista de la serie, quien comentó sobre un nuevo personaje que podría considerarse como el más fuerte de DC hasta el momento.

Se trataría de Jonathan Kent o más conocido como “El niño dorado”, este no sería el hijo de Superman con Lois Lane, sino con Wonder Woman, y aunque todavía tiene pocos años de haber nacido, se ha convertido en alguien muy poderoso, tal como se muestra en la vista previa que le dieron en exclusiva a Entertainment Weekly.

Jonathan Kent. Créditos: DC Comics

Según Grampa, en una entrevista con The Hollywood Reporter, describe al niño como “básicamente el personaje más poderoso que el Universo DC haya visto jamás. Es una nueva generación. Cuando comenzamos a trabajar en esto, dije: ‘realmente voy a extrañar a Superman y Batman’, pero en realidad no los extrañé en absoluto. Estamos viendo a los jóvenes enseñando a sus mayores”.

Por otro lado, el creador del cómic aseguró que tiene muchas ideas para Jonathan y que “realmente se desarrolló como un pequeño Buda flotante. Es el miembro más mágico de la familia”.

De esta manera, se puede ver a un nuevo grupo de jóvenes de superhéroes que podrían brindar muchas experiencias sorprendentes desatando todo su potencial y mostrando interesantes batallas con los villanos de DC.