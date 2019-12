The Promised Neverland: la cinta live action ya tendría fecha de estreno

The Promised Neverland es uno de los animes que llegó con mucha fuerza, incluyendo una historia aparentemente inocente con niños de orfanato, para luego dar un giro inesperado y volver todo en un ambiente aterrador.

Tal éxito obtenido logró que TOHO, distribuidor de películas, decidiera apostar por este material y crear una versión live action, aunque no lograron confirmar una fecha exacta de cuándo saldría en las salas de cine.

The Promised Neverland - Tráiler

Sin embargo, todo habría cambiado ya que, según anunció la productora, la cinta de The Promised Neverland, basada en la obra original de Kaiu Shirai y Posuka Demizu, estaría estrenándose para diciembre de 2020 en Japón, lo cual podría generar que pronto llegue a los diferentes países de Latinoamérica.

El elenco principal lo conforman Minami Hamabe (Anohana: The Flower We Saw That Day), quien interpretará el papel de Emma, Jyo Kairi, de 13 años (My Little Monster y Erased) y Rihito Itagaki de 17 años interpretan a Ray (derecha) y Norman (izquierda). Y será dirigida por Yichiro Hirakawa y cuyo guion bajo el nombre de Noriko Gotou.

La historia de enfocará en la trama central del manga, pero cambiará la regla de cuándo deberán de mandar a los huérfanos con sus nueva familias, pasando de 12 a 16 años,