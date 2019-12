Uno de los misterios más llamativos de Umbrella Academy, es sobre la historia de Ben, quien ya murió hace años, pero tiene aparición en la serie debido a que su hermano Klaus lo convoca.

Sin embargo, muchos fans especulan que este personaje seguiría con vida y esto se debe a que cuando Klaus convoca fantasmas, se requiere una cantidad grande esfuerzo, pero esto no ocurre cuando lo hace con él.

Aunque se desconoce la causa de la muerte de Ben, incluso en el cómic original todavía no se ha revelado la información, algunos aseguran que podría tratarse que este se encuentre en un punto intermedio. Y un usuario de Reddit, explicó la teoría porque en un episodio en el que Klaus muere por un par de minutos y tiene una experiencia “espiritual” en la otra vida, como si estuviera en otra dimensión.

Siendo precisamente, en ese espacio, donde estaría Ben y que hasta el momento no ha podido regresar por completo, así como lo hizo Klaus, lo cual explicaría el por qué lo convoca con mayor facilidad. No obstante, otros seguidores de la serie de Netflix refutan la idea ya que cuando el extrovertido hermano fue al espacio intermedio, no se encontró con Ben, lo que pondría en duda si sigue con vida o no.

Hasta el momento solo queda esperar el estreno de la segunda temporada de Umbrella Academy, el cual ya comenzó con el rodaje este año e incluso subieron algunas fotos oficiales en redes sociales con los personajes de la franquicia.