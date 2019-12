La esperada secuela de la película con más popularidad en la plataforma de Netflix: A todos los chicos de los que me enamoré (2018) ya tiene fecha de estreno. P.S. I Still Love You llegará el 12 de febrero de 2020 para alegría de los fans, quienes incluso reunieron firmas a nivel mundial para que se realice la segunda parte.

Michael Fimognari, quien también dirigió la primera parte de la película, reasumirá la dirección de la cinta que narra la continuación de las aventuras sentimentales de los adolescentes Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo). Y esta vez, parece que habrá un nuevo triángulo amoroso al aparecer John Ambrose McClaren (Jordan Fisher), uno de los destinatarios de las cartas de amor de Lara Jean.

“Ciertamente queremos que haya un Equipo Peter y un Equipo John”, señaló el director en una entrevista a EW.

A su vez, los actores protagonistas también vienen compartiendo la noticia con sus fans en las redes sociales:

Para que nadie pierda la ilación e interés en la trama, Netflix ya se encuentra trabajando en la producción de la tercera parte de la triología: To All The Boys: Always And Forever Lara Jean.

El filme es una adaptación de la novela P.D. Todavía te quiero (PS. I Still love you) de Jenny Han, segundo libro de su popular trilogía romántica. Esta nueva entrega volverá a contar con Sofia Alvarez (Man Seeking Woman) como guionista.