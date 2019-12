Netflix continúa renovando su catálogo con distintas producciones y en fiestas navideñas no podía faltar una película referente al nacimiento y vida de Jesús.

Sin embargo, la película titulada ‘The First Templation of Christ’ (La primera tentación de Cristo) que cuenta la vida del Mesías ha causado críticas e indignación entre distintos grupos religiosos.

El largometraje que cuenta con humor negro muestra a Jesús de Nazaret como un hombre gay. El nombre de la cinta hace referencia, en tono sarcástico, al título de la producción dirigida por Martin Scorsese, ‘La última tentación de Cristo’.

The First Templation of Christ - tráiler

A pesar que la película está disponible desde noviembre, se ha hecho conocida ya que diversos colectivos religiosos se organizaron para pedir a Netflix una petición para quitar la película del servicio de streaming.

La petición se ha organizado a través del sitio Change.org en donde se usa como base la “ofensa grave hacia los cristianos”.

Hasta el cierre de esta nota, Netflix no se ha pronunciado sobre el tema, pero se espera que lo haga ya que la petición cuenta con más de 180 mil firmas a favor.

The First Templation of Christ - sinopsis

“Jesús cumple 30 años y trae a un invitado sorpresa para conocer a su familia. Un especial de Navidad tan malo que solo podría ser desde la puerta de atrás”.