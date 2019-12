Joker ha sido una de las películas más aclamadas del año debido al rumbo de la historia que le dio el director Todd Phillips y a la gran actuación de Joaquin Phoenix a lo largo de todo el largometraje.

Si bien es sabido que la cinta estaba planeada para ser una sola entrega, debido al pedido del público, se estaría planteando posiblemente en una segunda parte, aunque no está nada dicho. Sin embargo, Warner Bros. estaría pensando en incluir al gran actor en un nuevo proyecto.

Según We Got This Covered, la cadena estaría tratando de convencer a Phoenix para interpretar a un nuevo Joker en la trilogía de The Batman con Robert Pattinson de protagonista.

Aunque no hay nada confirmado, muchos fans creen que esto sería imposible debido a la larga trayectoria que ha tenido el artista alejado del mundo de los superhéroes y que su condición para aceptar hacer una película de Guasón, fue porque se alejaba de la conocida temática de los cómics.

Cuando se le preguntó a Todd Philllips acerca de una segunda parte de Joker, este respondió que no habían hablado mucho al respecto, pero de hacer otra cinta, tendría que tocar una temática que resuene en el público.

“No hemos hablado mucho sobre eso. Solo hemos hablado sobre el hecho de que si alguna vez hacemos una, y no estoy diciendo que la haremos porque en este momento no es así, no podría ser solo esta película loca sobre el Príncipe Payaso del Crimen. Eso simplemente no nos interesa. Tendría que tener cierta resonancia temática de una manera similar a la estrenada”, respondió el cineasta".

Solo queda esperar hasta que llegue una nueva información acerca de la respuesta de Joaquin Phoenix sobre si participaría o no en la trilogía de Pattinson, y que su personaje tenga que evolucionar hacia transformarse en un personaje totalmente distinto.