Acaba de lanzarse el tráiler de ‘No Time to Die’ y James Bond ha vuelto a los reflectores. Esta entrega es importante por el hecho de que Daniel Craig nos presentará su última interpretación como el famoso Agente 007 y seguramente se anunciará la llegada de un nuevo actor.

Por otro lado, Disney ha manifestado su interés en comprar la franquicia. Es así que su presidente ejecutivo mencionó que si tiene la oportunidad de comprar otra popular franquicia de Hollywood sería James Bond.

“En este momento no estamos buscando comprar algo. Pero siempre he sido fanático de James Bond. Por otro lado estamos teniendo una conversación sobre el género de Phoebe y es una maldita ridiculez. Es una gran escritora. ¿Por qué no podríamos tener a Phoebe en Bond? De ahí surgió la idea. Simplemente es brillante, tenía mi mirada en ella desde Fleabag y luego cuando vi Killing Eve y lo que hizo con ella, quería su participación. Es única y somos muy privilegiados de tenerla” declaró el importante ejecutivo.

Estas declaraciones podrían ser el inicio de un plan mayor en el futuro de Disney. La compañía cuenta con el suficiente dinero como para hacerse cargo de lo que sea, tan solo es necesario que algunos puntos se quiebren o que ofrezcan la cantidad adecuada para completar el negocio.

Claro que por el momento no hay mayores indicios de que el ratón vaya a ser el dueño del Agente 007, pero la industria da muchos giros y más adelante cualquier cosa podría pasar.