Se acerca fin de año y los cinéfilos alrededor del mundo ya tienen sus filmes favoritos para la próxima temporada de premiaciones el 2020.

Otro amante del cine que no podía obviar está tradición es Quentin Tarantino. Según dio a conocer, sus cintas favoritas son The Irishman, Doctor Sleep y Crawl. ¿Por qué las eligió?

La primera película, dirigida por Martin Scorsese, supone el clímax al cine de gangsters forjado por el director y del que Tarantino es fiel seguidor. No sólo él ha caído rendido el filme sino también la crítica especializada en todo el mundo. No se podía esperar menos del choque entre Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci en una misma pantalla.

En cuanto a Doctor Sleep y Crawl, no es ningún secreto su fanatismo por el terror. De hecho, no descarta que su décima y última película de su filmografía sea una de dicho género.

Cabe recordar que Tarantino ya profesó su amor por el thriller de Alexandre Aja, protagonizado por Kaya Scodelario. Es más, hace poco la escogió como la mejor del año de entre las tres nombradas.

Aunque no coincide con los críticos, el filme sí ha convencido al público convirtiéndose en un éxito en la taquilla internacional que ha recaudado más de $ 90 millones frente a los 13 millones que costó.

Es cierto que Tarantino no deja indiferente a nadie. Desde la posibilidad de una tercera entrega de Kill Bill, sus clásicos tops, así como las alabanzas por Once Upon a Time in America la cual se perfila como una de las apuestas seguras en la próxima edición de los Globos de Oro y Óscar.