“Marriage Story” y “JoJo Rabbit” son las películas que parecen asegurar el éxito de Scarlett Johansson en la próxima edición de los Globos de Oro 2020. La actriz está nominada a Mejor Actriz Drama y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente.

Cabe resaltar que Johansson es la única concursante de la prestigiosa gala en poder presumir doble nominación y podría ser la primera vez que se lleve un Globo de Oro a casa.

Johansson dos

“Desde que discutimos la posiblidad de hacer el filme, supe que iba a ser muy conmovedora para todos. El tiempo pasa y el dolor no es el mismo, pero sin duda ahí el proceso de crecimiento y de ruptura que es muy fuerte”, declaró sobre la alabada cinta.

En la categoría Mejor Actriz Principal compiten Cynthia Erivo (Harriet), Lupita Nyong’o (Us), Charlize Theron (Bombshell) y Renée Zellweger (Judy).

Mientras que en la categoría Mejor Actriz de Reparto también participa su compañera de elenco Laura Dern por la misma película, Jennifer Lopez (Hustlers) y tanto Nicole Kidman como Margot Robbie por Bombshell.

Marriage Story

“Marriage Story” también ha sorprendido a cinéfilos como curiosos como la revelación del año. La cinta, dirigida por Noah Baumbach encabeza las nominaciones a los Globos de Oro al ser considerada en seis categorías:

Mejor Filme Dramático, Mejor Banda Sonora (Randy Newman), Mejor Guión (Noah Baumbach), Mejor Actriz de Reparto (Laura Dern), Mejor Actor Principal (Adam Driver) y Mejor Actriz Principal (Scarlett Johansson).

nominados

Detrás le siguen “The Irishman”, la última película de gangsters de Martin Scorsese, y la carta de amor a Hollywood por Quentin Tarantino, “Once Upon A Time In Hollywood”. Cada una con cinco nominaciones en la carrera por los Globos de Oro, la cual abre la temporada de premios para el mejor cine del 2019.

Los preciados Globos se entregarán el próximo 5 de enero en 2020, y será presentada nuevamente por el comediante británico Ricky Gervais.