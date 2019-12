Adam Driver: de exmarine a cotizado actor

Redacción Fama

Pocos saben que antes de convertirse en un estupendo actor, Adam Driver, el elogiado protagonista de la película de Netflix Historia de un matrimonio, fue rechazado de la mejor escuela de arte de Nueva York y terminó convirtiéndose en marine.

A los 17 años postuló a la Escuela Juilliard de Nueva York, una de las más prestigiosas en las artes escénicas, pero lo rechazaron. Entonces cogió su auto y se fue a Hollywood a tentar suerte, sin suerte. Vendía aspiradoras cuando sucedieron los atentados a las Torres Gemelas en 2001 y la mezcla de “patriotismo y deseo de venganza” lo empujaron a enlistarse a los marines. Allí moldearon su personalidad y le inculcaron una disciplina que fue de la mano con sus aptitudes cómicas y dramáticas.

Hoy, a puertas del 2020, es uno de los favoritos en los Globos de Oro por su soberbia interpretación en Historia de un matrimonio, filme en el que, junto a una fabulosa Scarlett Johansson, se sumerge en las mezquindades del desamor y el divorcio. Su performance ha sido tal que algunos auguran que se enfrentará por el Óscar nada menos que con el ovacionado Joaquin Phoenix de Joker. De hecho, Driver ya estuvo como candidato a llevarse la estatuilla el año pasado, en la terna mejor actor de reparto por su participación en la película Un negro en el KKKlan, de Spike Lee.

“Una de las cosas que más me enorgullecen es haber pertenecido a los marines. En el Ejército nos juntamos toda clase de personas de los más diversos orígenes, y todos tenemos que llevar el traje limpio, hacer los mismos ejercicios, ser iguales”, cuenta Driver, que dejó los marines después de tres años de servicio porque se rompió el esternón en un accidente de bicicleta cuando estaban a punto de mandarlo a Irak. “No poder ir me dejó hundido”, recuerda.

Pese a ello, aún mantiene contacto con sus excompañeros y con algunos de ellos creó Arts in the Armed Forces, una ONG que representa obras de teatro para comunidades militares. “El lenguaje, la expresión, es una herramienta tan útil como un arma en el hombro. En el fondo, una compañía de marines no es muy diferente de una compañía teatral”, dice.

Una vez licenciado, volvió a intentarlo en la Juilliard –esta vez con éxito– y a partir de las primeras artes que le dieron a conocer, como novio de Lena Dunham en la serie ‘Girls’, su carrera ha ido en ascenso. Por ejemplo, es el villano Kylo Ren en tres entregas de Star Wars. Jim Jarmusch lo hizo protagonista en ‘Paterson’ y hoy, además del mejor fracaso matrimonial en décadas, también tiene en cartel The Report, donde comparte créditos con su esposa, Joanne Tucker, con la que tiene un hijo. Y seguro que es solo el comienzo.

El dato

Hoja de vida. Adam Driver ha protagonizado A propósito de Llewyn Davis de los hermanos Coen; Silencio de Martin Scorsese; y El hombre que mató a don Quijote de Terry Gilliam.