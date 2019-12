El espectacular tráiler de la película “Wonder Woman 1984” llegó hace dos días, pero la emoción de los miles de seguidores está lejos de desaparecer. Entre ellos se encuentra nada menos que Brie Larson.

La famosa Capitana Marvel de la marca roja ha demostrado ser una de las fans más entusiastas de la guerrera amazónica, a través de su cuenta de Twitter, pese a pertenecer a la compañía rival DC Comics.

capitana twitter

En el respectivo tweet de su cuenta oficial se lee “Siri, ¿cómo puedo viajar en el tiempo al 5 de junio de 2020?” mostrando su impaciencia por el estreno de la película.

Esta no es la primera vez que Larson ha expuesto su fanatismo por la superheroína Wonder Woman. Como se recuerda, no pudo contener las lagrimas de la emoción con la primera entrega.

amazonas

“A los dos minutos de ver Wonder Woman ya estaba llorando y pensé: “¿Por qué lloro tanto por esto?” Pero fue ver a todas estas mujeres guerreras que eran tan autosuficientes”, declaró para el medio Marie Claire.

Asimismo, la actriz detalló que no se identificaba con esto mientras crecía. De hecho, su héroe era Indiana Jones. Por esto, “tener la oportunidad de ser un ejemplo de esto es poderoso y emocionante”, finalizó.

superheroínas

No queda dudas, una nueva era de maravillas empezará con el estreno de la película el 2020, mismo año en que también saldrá la primera película en solitario de Black Widow.

La película dirigida por Patty Jenkins contará nuevamente con la participación de Chris Pine como Steve Trevor vuelto a la vida, Kristen Wiig como Cheetah y Pedro Pascal como Maxwell Lord.