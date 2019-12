Marvel Studios ha tenido días bastante productivos, y así lo dejó en claro el oficial de contenido en jefe de Marvel, Kevin Feige. El ejecutivo estuvo a cargo de diferentes eventos donde reveló nuevas escenas de Black Widow, así como el primer tráiler de The Eternals, y nuevas fotografías de WandaVision y Falcon and the Winter Soldier.

Todas estas películas y series son parte de la Fase 4 del MCU, sin embargo, Feige también otorgó un avance acerca de tres nuevos shows de Disney Plus que fueron anunciados en D23 hace varios meses. Estas series son las ya voceadas She-Hulk, Ms. Marvel, y Moon Knight.

El productor también señaló que las producciones mencionadas deberían estar listas para el final del 2020. Esto no significa que serán transmitidas al final del año, sino que terminarán la realización en esas fechas, por lo que se tendrá que esperar un poco más para poder verlas.

The Eternals

La escritora británica Bisha K. Ali al parecer será la encargada de Ms. Marvel, mientras que Jeremy Slater y Jessica Gao serían los escritores principales de Moon Knight y She-Hulk, respectivamente. Estos tres personajes han sido confirmados para tener apariciones en algunos largometrajes después de la terminación de sus series.