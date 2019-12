La última vez que vimos a ‘La novia’, ella estaba poniendo en práctica la técnica de los cinco puntos y palma que revientan el corazón a su amado Bill.

Tras esto ella podía disfrutar una vida alegre junto a su hija, o por lo menos eso es lo que nos dio a entender el final de la cinta. Años después fans reclaman una continuación y todo indica que Quentin Tarantino los escuchó.

En una reciente entrevista en el programa de radio de Andy Cohen, Tarantino afirmó que dentro de sus próximos proyectos está la tercera parte de Kill Bill, a pesar de su promesa de que está en la recta final de su carrera como director.

“Bueno, sucede que tuve una cena con Uma Thurman hace unas noches”, reveló Tarantino. “Tengo una idea de lo que podría hacer. Eso fue todo el tema, conquistar el concepto. Qué es lo que sucedió exactamente con ‘la Novia’ y qué es lo que yo quiero hacer. No me gustaría inventar una aventura insulsa. Ella no se lo merece“, comentó.

Kill Bill vol. 2 final: La novia mata a Bill

Cohen le preguntó al cineasta cuánto tiempo le tomaría dar vida a este proyecto, a lo que Tarantino le indicó que un promedio de 3 años.

“Ahora, tengo una idea que podría ser interesante. No lo haría en un rato. Serían al menos tres años a partir de ahora o algo así. Mira, definitivamente está en las opciones de trabajo“, remarcó el director.

¿De qué se trataría Kill Bill vol. 3?

Durante muchos años fans han especulado que Kill Bill vol. 3 abordará la venganza de la hija de Vernita Green en contra de Beatrix Kiddo y su hija, BB.