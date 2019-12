“Infinity war” y “Endgame” marcaron un antes y un después en la historia del cine de superhéroes. Luego de dejar el listón tan alto, Marvel tiene un nuevo reto: superarse una vez más y sorprender a su fiel audiencia.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, desmostró no tener miedo al futuro de la exitosa franquicia, al declarar que se encuentran preparando un nuevo crossover tan grande como las dos últimas entregas de Avengers.

MCU

En cuanto a la eminente cuarta fase del Universo Cinematográfico Marvel, declaró que todo está interconectado y que varios de los personajes del MCU aparecerán eventualmente en las nuevas series de Disney Plus.

“Nos gusta centrarnos en una película cada vez y seguir haciendo evolucionar sus historias. Vamos a hacer la mejor película de Viuda Negra que podamos hacer, la mejor película de Eternos, el mejor Shang-Chi, el mejor Doctor Strange, Thor, Capitana Marvel, Black Panther, entre otros”, señaló.

Tras estas declaraciones dadas durante la Comic-Con Experience en Sao Paulo, agregó que “siempre es divertido ver las películas converger en un plan maestro que ya está en marcha”.

Durante su participación en el evento, Feige también afirmó que los Eternals están al tanto de los Avengers.

Eternals

“Ellos saben sobre la existencia de The Avengers, pero ellos no saben mucho sobre los Eternals todavía. Los Celestiales son una gran parte de esto y los veremos en su verdadero y enorme poder en The Eternals’, concluyó.

De esta manera, el director creativo de Marvel prometió que aún hay mucho por ver en el MCU. Mientras tanto, los fans ya lanzaron sus apuestas por las películas que plantarán las semillas del nuevo crossover y el futuro de sus superhéroes favoritos.