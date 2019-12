La nueva película del encapuchado enmascarado Batman ha sumado muchos celebres nombres a su elenco en los últimas semanas, pero ninguno ha resonado tanto como el de Dave Bautista en las últimas horas.

Las especulaciones de quién interpretaría a Bane no son nuevas y los fans siempre han relacionado al actor con el corpulento personaje. Ahora, podría ser una realidad.

bane batista

A través de las redes sociales, el ex luchador profesional publicó una fotografía suya a blanco y negro dentro de las oficinas de Warner Bros. En esta se lee, “¡Las cosas no van a venir a ti, así que ve por ellas!”.

Tuit bane

Las respuestas a la publicación no se hicieron esperar por parte de los fans quienes aprobaron su papel de antemano. No obstante, tendría una valla alta impuesta por Tom Hardy quien interpretó al villano en “Batman: el caballero de la noche asciende”.

Bane beat

Esta no es la primera vez que el actor demuestra su deseo de interpretar a un personaje de las viñetas en el cine, ya sea Marvel o DC. No cabe duda que no piensa abandonar el cine acción y la máscara del villano.

Cabe recordar que hace 6 meses Bautista había publicado otro tuit en el que expresó su interés por encarnar a Bane, como respuesta a la sugerencia de otro usuario en la red social.

tuit viejo

Mientras Dave Bautista entra en conversaciones con la compañía, por el momento el filme The Batman confirma la participación protagónica de Robert Pattinson, Paul Dano, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Jogn Turturro y Peter Sarsgaard.

La película, dirigida por Matt Reeves, tiene su estreno programado para el 25 de junio del 2021.