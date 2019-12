El día de ayer se presentó durante la CCXP de Brasil, el primer tráiler de Wonder Woman 1984, secuela directa de Mujer Maravilla, interpretada por Gal Gadot.

Con un estilo marcado de los años 80, vemos a la Princesa Diana de Temiscira usando la armadura de Wonder Woman del cómic Kingdom Come. ¿Qué es esto y de qué trata? A continuación te detallaremos todo.

El tráiler de Wonder Woman 1984 marca el debut de Maxwell Lord (Pedro Pascal), la Dra. Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig) y el regreso de Steve Trevor (Chris Pine).

Mira aquí el tráiler de WW84

¿Qué es Kingdom Come?

La miniserie, compuesta de cuatro números, fue escrita y dibujada por Mark Waid y Alex Ross que llegó a publicarse en 1996.

Kingdom Come nos muestra a una Diana mucho más oscura tras su exilio de Paradise Island. En ese universo, las Amazonas creían que la misión de la Princesa, de llevar la paz al mundo exterior, había fallado, por lo que decidieron botarla.

A pesar de esta clara referencia a los cómics, Wonder Woman 1984 no se desarrollará en el universo Kingdom Come, sino que nos mostrará un salto al futuro y unos nuevos villanos: Max Lord y Cheetah.

WW84 tiene a Patty Jenkins nuevamente en la dirección y Gal Gadot como Mujer Maravilla. En 2017, la primera entrega batió récords, con 822 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.