The Mandalorian: ¿quién apareció al final del quinto capítulo?

El último viernes se estrenó el quinto episodio de The Mandalorian, “The Gunslinger” y, pese a que no hubo mucha participación de Baby Yoda, nos regaló una nueva aventura.

El capítulo nos mostró el planeta Tatooine de Star Wars: A New Hope. Tras huir de un cazarrecompensas que buscaba atraparlo, Mando aterrizó en este mundo.

Al final del episodio vimos la aparición de misterioso personaje y más de uno piensa y cree que se trataría del cazarrecompensas más famoso de todos, Boba Fett.

A continuación detallaremos con SPOILERS lo que pasó en el último episodio de The Mandalorian.

¿Apareció Boba Fett en el episodio 5 de The Mandalorian?

En el primer capítulo, los fans pensaron haber visto al cazarrecompensa entre los Mandalorianos en el subterráneo en el planeta Navarro. Ahora último, también piensan que lo vieron al final del quinto episodio.

Apenas y se pueden ver unas piernas acercándose al cuerpo de Fennec Shand (Ming-Na Wen). A pesar que estuvieron cubiertas por una capa, se pueden escuchar las espuelas.

The Mandalorian

Recordemos que, cada vez que aparecía Boba Fett en Star Wars: The Empire Strikes Back, se escuchaban las espuelas, dando una sensación del viejo oeste. Según George Lucas, la idea era que Boba se sintiera como el Clint Eastwood de la galaxia.

Otro dato es que, el planeta en el que sucede esto, Tatooine, es donde se creía muerto a Boba Fett en Star Wars: Return of the Jedi. ¿Será una casualidad?

Pese a esta poco probable teoría, el director de The Mandalorian, Jon Favreu, expresó hace un tiempo que Boba Fett no aparecería pues, “todos son nuevos personajes originales. Hay un periodo de treinta años de historia que no se ha explorado en absoluto”.