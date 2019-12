Star Wars: El ascenso de Skywalker: La mirada de Daisy Ridley

Cuando restan días para el estreno de Star Wars: El ascenso de Skywalker, la actriz británica Daisy Ridley (‘Rey’) habló sobre lo que para ella ha significado protagonizar una franquicia de culto, lidiar con la fama y la muerte de su amiga Carrie Fisher.

Ridley estaba trabajando en un pub cuando consiguió el papel de ‘Rey’ hace seis años. Según afirma, el director J.J Abrams quería proyectar una imagen “vulnerable y dura, dulce y aterrorizada” de ‘Rey’. Desde el inicio, Abrams le advirtió de la magnitud de lo que estaba asumiendo: “Este no es un papel en una película. Esta es una religión para las personas. Cambia las cosas a un nivel que es inconcebible”, recuerda que él le dijo. Su interpretación como ‘Rey’ ha sido un camino largo y un poco difícil. “Ha sido difícil en algunos puntos”, dice sobre la atención que siguió al lanzamiento de The Force Awakens en 2015.

Daisy es vegana, no le gustan las fiestas, ni las drogas, además bebe poco. “Simplemente no me gusta estar borracha”, dice. Sin embargo, confiesa que se deleitó con las anécdotas salvajes que la actriz Carrie Fisher contaba en el set. “Dios mío, ella era tan descarada y tenía todas estas historias increíbles. No puedo mencionar ningún nombre, pero son las cosas que solo suceden con los estadounidenses que viven en casas grandes en el medio de la nada”, dice.

Fisher le dijo a Ridley que tuviera cuidado con quién había salido después de Star Wars porque, como en su caso, “no quieres darle a la gente la capacidad de decir: ‘Me acosté con la princesa Leia’”. Cuando le preguntan si ella y Fisher fueron cercanas responde: “Ella era tan inteligente y divertida. Pasó por cosas, como usar el bikini dorado (en El retorno del Jedi), así que no terminé teniendo que hacer esas cosas, y estoy muy agradecida ”, refiere.

Ridley estaba en el cine cuando recibió la noticia de su muerte. “Hablé con mi agente, fui al baño y lloré. Alguien se acercó dulcemente a mí y me preguntó si quería un reembolso por mi boleto. Le dije: ‘No, estoy bien’ y luego lloré más”, recuerda.

Fisher había interpretado a Leia como general al frente de la Resistencia contra la Primera Orden en las dos últimas películas.

¿Cómo trabajaron para evitar la pérdida del personaje en esta última película?

-Todos están realmente contentos con la forma en que se ha utilizado el material de archivo, a pesar de que es difícil de hacer y ver. Billie (Lourd, la hija de Fisher) está en la película, y dice que fue una forma de trabajar con su madre nuevamente. Es una de esas cosas raras donde es tan satisfactorio como puede ser, incluso en medio de todo el trauma.

Daisy está comprometida con el actor inglés Tom Bateman, a quien conoció mientras filmaba Murder On The Orient Express hace dos años. Lleva un anillo en el dedo, pero no habla de su vida amorosa. Por ahora asegura que está desempleada y agradece a Star Wars haberle dado la oportunidad de poder escoger sus trabajos.

“Star Wars me dio la oportunidad de hacer cosas más pequeñas y me permitió decir que no, lo cual es glorioso. Por ejemplo, había otra película que realmente quería hacer, pero hubo una serie de factores que no creía que fueran correctos, así que dije que no, aunque eso realmente da miedo. Pero ¿hasta qué punto es una bendición poder decir que no?”, se cuestiona la joven actriz que a sus 27 años sigue disfrutando de hacer la siesta en el sofá de sus padres. “Siempre hay un murmullo de sus voces. Eso me parece muy, muy reconfortante”, revela.

El dato

- Estreno. Star Wars: el ascenso de Skywalker se estrena el próximo 19 de diciembre en nuestro país.