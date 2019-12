La casa de papel tomó Sao Paulo

Por: Estefany Barrientos F.

(Desde Sao Paulo, Brasil)

Ayer fue la última fecha de Comic-Con Brasil, un evento que reunió a miles de fans de películas y series. El elenco de ‘La casa de papel’, con ‘Nairobi’, ‘Estocolmo’, ‘Helsinki’, ‘Palermo’, ‘Berlín’, y un ‘ejército’ con la máscara de Dalí, ingresó al auditorio repleto, donde también se presentó el adelanto de ‘The Witcher’ con Henry Cavill y ‘Escuadrón 6’, protagonizada por Ryan Reynolds.

Esther Acebo fue una de las más ovacionadas en Sao Paulo. “‘Mónica’ es una mujer como cualquiera, con un trabajo normal, con una vida que no le gustaba demasiado, pero se atrevió a cambiar y a formar parte de esta banda de locos”, dijo conmovida con el público de pie. De hecho, más adelante habló sobre la cuarta parte de la serie, que estaría liderada por otra mujer, ‘Lisboa’. “Lo que me gusta mucho y que está pasando en esta temporada es que creo que a las mujeres en el mundo, en la vida, nos pasan cosas, hacemos cosas, y es muy bonito que en las series podamos salir haciendo cosas y no simplemente acompañando a personajes masculinos”.

En ese sentido, ‘Nairobi’ -quien hizo famosa la frase “Que empiece el matriarcado”- era la mayor duda para los próximos capítulos. “Lo peor ha sido que le disparen”, bromeó Alba Flores. Según la actriz, los guionistas irán en contra de las expectativas. “Lo que puedo decir es que a aquellos que quieren a ‘Nairobi’, sufrirán”. Y sobre la popularidad de su personaje, la actriz respondió que es impresionante el recibimiento del público. “Creo que es la representación de una clase desfavorecida y ahora la vida le dio la oportunidad de marcar la diferencia con un grupo de personas”.

Por la tarde se anunció que la cuarta parte se estrenará el 3 de abril. En una de las escenas se ve a la española Belén Cuesta oculta entre los rehenes. Además de tener nuevos personajes, el elenco coincidió que se centrará en la idea de “sobrevivir” y reestructurar la banda. “Los espectadores han podido apreciar situaciones muy delicadas y que está en riesgo la vida de ‘Nairobi’, por supuesto que vamos a estar enfocados en salvarle la vida. Como dijo El Profesor, “este ya no es un atraco, es una guerra contra el sistema”, sostuvo Rodrigo de la Serna.

Darko Peric, ‘Helsinki’, también fue aplaudido cuando habló de su personaje LGTBI, que rompe ciertos estereotipos. “En la primera temporada era un veterano de guerra. Ahora ha salido del armario, que era lo más importante para ‘Helsinki’, y por fin”. Los próximos capítulos hablarían de cómo este grupo intenta reestructurarse, pero con un líder difícil. “‘Palermo’ carga una tragedia personal muy profunda y no puede aceptar su condición gay. Está obsesionado con cumplir el plan de ‘Berlín’ sin contemplar los vínculos humanos. Y como que, para ‘Palermo’, el fin justifica los medios. Es un hombre violento y no sabe conectar emocionalmente con las personas. Nunca puede haber un líder bueno que no conecte con sus semejantes”.

Antes de despedirse de los fans, Pedro Alonso les agradeció en portugués el esfuerzo por lograr una de las 3 mil 500 ubicaciones en el panel de ayer.