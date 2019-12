La película “Marriage Story” (o “Historia de un matrimonio”), reciente estreno de Netflix, logró ingresar a los Globos de Oro 2020 en la categoría ‘Mejor película Dramática’.

El largometraje dirigido por Noah Baumbach se impuso con 6 nominaciones a The Irishman y Once Upon a Time in Hollywood, películas de Martin Scorsese y Quentin Tarantino respectivamente.

“Marriage Story” no solo ha sido reconocido por su historia, sino también sus actores protagonistas. Scarlett Johansson fue nominada a “Mejor Actriz en Drama” y Adam Driver “Mejor Actor en Drama”. “Mejor Guión” y “Mejor Banda Sonora”, también son parte de de sus categorías.

Historia de un matrimonio: mira el tráiler oficial de la cinta

Johansson y Driver nos presentan a Charlie Barber y Nicole, un pareja que decide separarse tras varios problemas matrimoniales. Él, un aclamado director de teatro, y ella, una actriz que busca un nuevo camino en su carrera, comienzan a darse cuenta que estaban viviendo realidades distintas y que no le queda otro camino que afrontar una separación definitiva por el bien de su hijo.

“Historia de un matrimonio” se encuentra disponible en Netflix.