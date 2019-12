Star Wars: ‘Finn’ podría no volver a aparecer en la saga galáctica

“Star Wars: el ascenso de Skywalker” está próxima a estrenarse y así dar concluida la historia trazada por J.J. Abrams, la cual tiene como protagonistas a Rey, Finn, Kylo Ren y Poe Dameron, además de otros viejos conocidos.

No obstante, con la llegada de Disney Plus, los fans esperan que muchos de los nuevos personajes continúen con sus propias series en la plataforma de streaming.

Finn en Star Wars 7

Ante esto, John Boyega declaró firmemente que no está interesado en volver a interpretar a Finn para una nueva serie, al igual que su colega de elenco Oscar Issac.

“¡No estaré en Disney Plus! En cambio, me quedaré en películas. Estoy feliz y siento que la tarea está completa, así que no puedo imaginar qué sería lo que me haría volver a hacer esto”, sentenció a los medios.

Sin embargo, dejó en claro que estaría dispuesto a regresar con la condición de que sus compañeros Daisy Ridley y Oscar Issac también lo hagan.

Finn compañero

En torno al guión extraviado de la película, actor aseguró que nunca recibió una llamada oficial de Disney después de filtrarlo por error.

PUEDES VER: Manual para entender Star Wars

Como se recuerda, esta terminó a la venta en eBay, pero nunca llegó a las manos equivocadas y la productora pudo recuperarlo a tiempo.

Finn kiss

"Star Wars: El ascenso de Skywalker’ se estrenará el 19 de diciembre en Perú y continuará la historia un año después de los eventos ocurridos en su predecesora ‘Los últimos Jedi’.

Además de John Boyega como Finn, podremos volver a ver a actores de la talla de Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, Oscar Isaac o Carrie Fisher con sus personajes originales.