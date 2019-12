Godzilla vs. King Kong: filtran video que muestra la pelea entre los dos monstruos

Godzilla vs. Kong es una de las películas más esperadas del próximo año, pero el hype terminó cuando se reveló que la cinta se retrasaría hasta noviembre.

Sin embargo, el primer clip de la película ha emocionado a los fanáticos durante el panel de Warner Bros en Comic Con Experience de Sao Paulo (CCXP), ya que el video muestra el combate de los protagonistas.

Lo que se destaca también es que ya no existe una diferencia entre ambos monstruos, igualando la pelea, lo que hace difícil saber quien será el vencedor.

Here’s a clip of the Godzilla vs Kong footage at CCXP! pic.twitter.com/7lwdgtHIjY