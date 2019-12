Globo de Oro 2020 EN VIVO: conoce la fecha y hora del anuncio de la lista de nominados

Los 77th Golden Globe Awards se emitirán en los próximos días, para descubrir qué series, películas, artistas y talentos detrás de escena competirán por los brillantes trofeos de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Globos de Oro 2020 - anuncio de nominados

El anuncio está programado para el lunes 9 de diciembre de 2019 y será presentado por las estrellas Tim Allen, Susan Kelechi Watson y Dakota Fanning, a partir de las 8 am ET / 5 am PT.

A continuación te brindamos el horario en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica:

- Estados Unidos 5:00 AM (costa oeste) 8:00 AM (costra oeste)

- México 8:00 AM

- Ecuador 8:00 AM

- Colombia 8:00 AM

- Perú 8:00 AM

- Argentina10:00 AM

- Chile10:00 AM

Dónde ver las nominaciones de los Globos de Oro 2020

El anuncio de nominados a los Globos de Oro 2020 se dará por medio de la página oficial de la Hollywood Foreign Press Association (Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood)

Además, la página oficial de Facebook también emitirá la transmisión en vivo.

¿Cuándo se emitirán los Globos de Oro 2020?

La premiación será el domingo 5 de enero de 2020 en Beverly Hills, Los Ángeles (Estados Unidos).

Globos de Oro.

Categorías que premiarán en los Globo de Oro 2020

Mejor película - drama

Mejor película - musical o comedia

Mejor actriz en película - drama

Mejor actor en película - drama

Mejor actriz en película - musical o comedia

Mejor actor en película - musical o comedia

Mejor actriz de reparto en película

Mejor actor de reparto en película

Mejor director - película

Mejor guion - película

Mejor película - animación

Mejor película - idioma extranjero

Mejor banda sonora - película

Mejor canción original - película

Mejor serie - drama

Mejor serie - musical o comedia

Mejor serie limitada o película para televisión

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión

Mejor actor de serie limitada o película para televisión

Mejor actriz en serie - drama

Mejor actor en serie - drama

Mejor actriz en serie - musical o comedia

Mejor actor en serie - musical o comedia

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película para televisión

Mejor actor de reparto en serie limitada o película para televisión