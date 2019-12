The Mandalorian 1x05: ¿El regreso de Boba Fett? Estos son los mejores momentos del capítulo

El quinto episodio de “The Mandalorian” ya se encuentra en Disney+, la nueva plataforma de streaming de la compañía que promete pisarle más que los talones a su competencia Netflix. Revisa lo que nos dejó el último capítulo.

Por lo visto, la serie apuntó a dejar varias pistas para despistar al fanático, quien tendrá que esperar la continuación la próxima semana para saciar sus dudas tras un final abierto a la imaginación.

Revive el último adelanto de la serie

Recapitulando, el episodio empezó con la entrega de Baby Yoda a manos de los enemigos, pero el protagonista tuvo otros planes en mente con el pequeño. Tras una serie de obstáculos, ambos lograron escapar a un planeta desconocido para ellos pero no para los seguidores de la franquicia.

Se trata nada menos que de Tatooine, donde vimos por última vez a Boba Fett mientras era devorada por la temible criatura Sarlacc, en “Star Wars: The Return of the Jedi”.

Minutos antes de dar por concluido el capítulo, un misterioso personaje apareció acercándose al cadáver de la letal asesina Fennec Shand. Según los fans se trataría nada más y menos que el legendario caza recompensas espacial, Boba Fett.

The Mandalorian y Boba Fett podrían compartir pantalla

Cabe recordar que los sucesos de la serie ocurren luego de lo visto en “The Return of the Jedi”, por lo que el tiempo de lejanía entre la aparente muerte de Boba Fett y su milagrosa aparición aumenta las posiblidades.

De otro lado, los fans también se deleitaron con la participación estelar Baby Yoda, una adorable criatura que ha sido tendencia en redes, el personaje estrella durante el Black Friday y promete ser el personaje del año. Disney no desaprovechará la oportunidad para explotar su imagen al máximo y sacarle las mayores ganancias posibles.

Sin embargo, el episodio no reveló nada nuevo sobre Baby Yoda, pero sí sobre los nuevos personajes, enemigos y aliados del protagonista. Poco a poco el universo de Star Wars se expande y parece que las posibilidades por explorar son infinitas.

¿Dónde ver The Mandalorian 1x05?

Actualmente se encuentra en la nueva plataforma de Disney, en donde solo lo transmitirán en los Estados Unidos. Para principios del próximo año, estará libre para latinoamérica