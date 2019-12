Star Wars 9: Kylo Ren no necesita redención alguna, según Adam Driver

Por cada día menos para al estreno de “Star Wars IX: El ascenso de Skywalker”, una nueva pista sobre el desenlace de la historia dirigida por J.J. Abrams sale a relucir, así como nuevas incógnitas. En esta ocasión, Adam Driver, responsable de dar vida al antagonista Kylo Ren, fue quien encendió nuevamente las redes tras sus declaraciones.

Según el actor, Kylo Ren no tendría que redimirse de nada, porque ya lo hizo. “Él ya se redimió en su historia. No creo que ahí haya un pensamiento de redención. Él no tiene una visión externa de los eventos, ¿sabes a lo que me refiero? Es como tratar de entender su mundo desde un punto de vista externo”, explicó a través de una entrevista con Entertainment Weekly.

Adam Driver

Ante la insistencia del medio, Driver señaló que Kylo Ren tiene una perspectiva diferente de las cosas y la redención no ocupa espacio en su mente. “¿De qué se tiene que redimir? Kylo tiene una definición diferente sobre lo que significa la redención”, por lo que los fans no tendrían que esperar una transformación similar a la de Darth Vader en “Star Wars: El regreso del Jedi” al salir del Lado Oscuro y restaurar el equilibrio en el universo.

Y si bien las apreciaciones del actor pareciera indicar que Kylo no se convertirá en un aliado de la Resistencia, los fans no pueden obviar lo visto en los últimos avances de la película. En estos podemos apreciar al personaje luchando mano a mano junto a Rey. En ese sentido, el fandom espera que "El ascenso de Skywalker” aborde a más profundidad la relación entre Kylo y Rey.

Para Adam Driver, son como dos lados de una misma moneda. “No creo que sea solamente de una manera. Parte de la diversión es que los lazos (entre los personajes) siempre están cambiando. A veces es más íntimo, otras veces lo es menos. A veces es codependiente. Y también, obviamente, son adversarios”, finalizó.