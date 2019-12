Disney: protagonista de 'Aladdin’ no encuentra trabajo en Hollywood

La película de Aladdin recaudó más de mil millones de dólares, pero no a todos les sonríe el éxito. Este es el caso del protagonista Mena Massoud, quien confesó que tras dicha película no ha conseguido ninguna audición.

El actor de 28 años dijo que está cansado de quedarse callado al respecto. “Quiero que la gente sepa que no siempre son dientes de león y rosas cuando haces algo como Aladdin: ‘debe haber hecho millones, debe estar recibiendo muchas ofertas’, pero no es ninguna de esas cosas. No he tenido una sola audición desde que salió 'Aladdin”, aseguró.

Aladdin decepcionado con falta de oportunidades

El filme dirigido por Guy Ritchie también tuvo como protagonistas a las estrellas Will Smith y Naomi Scott, pero no fue el escalón para impulsar la carrera del joven actor.

“¿No me pueden dar una oportunidad? Así que no, no es siempre como la gente se imagina”, sentenció el joven refiriéndose a las productoras que han mantenido al margen de la situación.

Aladdin y sus tesoros en la ficción

El artista ha estado haciendo esto durante 10 años, pero explicó que Aladdin es lo primero en lo que le han visto. Por tanto, cree que lo verán de esa manera por mucho tiempo.

El disgusto de los fans se acrecentó luego que Disney anunciara el spin-off del príncipe Anders, un producto que nadie pidió y ha tomado por sorpresa a todos los aficionados.

Mientras tanto, aún podrán verlo en la serie Reprisal y prestará su voz a Lamya’s Poem. Además, tiene un trabajo pendiente con la secuela Aladdin la cual se centrará en el retorno del villano Jafar.