Superman: J.J. Abrams responde si planea hacer una película sobre el Hombre de Acero

El futuro del Hombre de Acero en la pantalla grande está bajo mucho escrutinio, a raíz de la expulsión de Zack Snyder de Warner Bros.

Sin embargo, Superman sigue siendo una propiedad valiosa para DC Comics, incluso si no están seguros de cómo proceder.

Pero ahora que el director de Star Wars: The Rise of Skywalker, J.J. Abrams, está trabajando con Warner Bros, se especula que el cineasta podría hacerse cargo de la franquicia de Superman en los próximos meses.

Es así que se le preguntó a Abrams sobre este tema mientras promocionaba Star Wars: The Rise of Skywalker, ofreciendo una respuesta simple.

“No he tenido una conversación oficial con Warners sobre esto, pero la gente me ha hecho esta pregunta y sé que nosotros, Bad Robot, recientemente firmamos un acuerdo con WarnerMedia, comenzaremos en serio todas las discusiones sobre lo que vendrá después”, Dijo Abrams a ScreenRant.

Ha habido preguntas sobre dónde irá la franquicia de Superman, especialmente a medida que los ejecutivos de películas luchan por determinar la dirección del personaje.

Incluso el propio Henry Cavill no está seguro , ya que tuvo un gran impacto en la franquicia que interpreta a Clark Kent en Man of Steel y en las películas de seguimiento posteriores.

Mientras hablaba de Man of Steel, Cavill lo llamó “Un gran punto de partida. Si tuviera que regresar, no creo que cambie nada”.

Pero dijo que la secuela es “en gran medida una película de Batman. Y creo que el reino de la oscuridad es genial para una película de Batman".

Solo queda esperar que representantes de Warner Bros se pronuncien sobre el futuro de la cinta.

