Star Wars: Oscar Isaac no tiene interés en serie de Poe Dameron

Luego que Disney+ anunciará que el capitán Cassian Andor y el mítico jedi Obi-Wan Kenobi tendrán sus propias series en la plataforma, los fans están decepcionados porque el personaje de Oscar Issac, Poe Dameron, no tendría la misma suerte. Las declaraciones vinieron por parte del mismo actor.

A través de una entrevista con Collider, Issac contestó con un rotundo “No” cuando le preguntaron si aceptaría continuar la historia de Poe Dameron, el piloto de nave más audaz con el que cuenta la Resistencia para derrocar los vestigios del Lado Oscuro de la Fuerza.

Poe Dameron

Inmediatamente, su compañera de elenco Keri Russell le recordó que ganaría mucho dinero por cada episodio estrenado en la nueva plataforma de streaming de Disney. Ante esto, el actor se rió y se limitó a decir que es “mejor el dinero en mano”.

No obstante, los fans aún no pierden la fe y esperan que tras negociaciones en el aspecto económico y, especialmente, creativo, el artista cambie de parecer. Mientras tanto, les queda disfrutar de la serie “The Mandalorian”, el primer gran éxito de Disney+ que en su primer día la nueva plataforma sumó más de diez millones de suscriptores en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos.

Oscar Issac

Como se recuerda, Issac expresó su descontento con los directivos de Star Wars por no dar el visto bueno a la relación amorosa entre su personaje Poe y Finn. “Personalmente, esperaba y deseaba que esa relación amorosa se haya llevado más lejos en las otras películas, pero no tengo el control”, declaró tras resaltar que la gente tiene demasiado miedo.

Este próximo 19 de diciembre, la última entrega Star Wars "IV: El ascenso de Skywalker” llegará a cines y se conocerá el cierre a su historia.