Harvey Weinstein: Mira el tráiler de la cinta basada en sus acusaciones

Desde octubre de 2017, cuando los medios The New Yorker y The New York Times destaparon las acusaciones contra Harvey Weinstein, su nombre alcanzó una fama de escala mundial más como depredador sexual que como cofundador de la productora Miramax.

El poderoso productor de Hollywood fue desterrado de la élite de estrellas debido a los más de 60 testimonios entre quienes se encontraban las voces de las actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Asia Argento, entre otras. Confesiones que cimentaron el movimiento #MeToo.

Ahora, mientras se espera el reinicio de su proceso judicial para inicios del 2020, se ha lanzado el tráiler de The Assistant. El film es protagonizado por Julia Garner, conocida por ser parte de la producción de Netflix: Ozark.

La producción seguirá la historia de Jane, una joven recién graduada que ha conseguido el trabajo de sus sueños como la asistente de un magnate en la industria de entretenimiento. Sin embargo Jane irá descubriendo el abuso en su espacio de trabajo y del que ya forma parte.

El elenco lo completan Matthew Macfadyen, Makenzie Leigh, Kristine Froseth, Jon Orsini y Noah Robbins. El filme dirigido y escrito por Kitty Green, quien debuta como directora, ya se ha visto en agosto pasado en el Festival de Cine de Telluride y tendrá una corrida comercial desde el 31 de enero de 2020 en EE.UU.