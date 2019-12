Adam Warlock, es quizá uno de los personajes que los fanáticos de Marvel esperan ver pronto en la pantalla grande. La buena noticia es que nada está perdido, ya que Warlock estaría presente en la Fase 4 del UCM.

La última vez que lo vimos fue en una de las escenas de post-créditos de los “Guardianes de la Galaxia Vol. 2”, donde se vio a la Reina Soberana Ayesha creándolo para llevar a cabo su venganza contra Star-Lord y su grupo.

Por tal motivo, es probable que Adam Warlock se trate de uno de los villanos principales de la próxima entrega de Guardianes de la Galaxia.

A pesar que el casting aún no ha comenzado, se sabe por diversos foros que Marvel Studios está considerando al actor Zac Efron para interpretar al poderoso personaje.

Según lo indicado por el portal especializado We Got This Covered, la estrella de High School Musical continúa siendo la primera elección del estudio, por el aspecto físico de Efron y sus habilidades para la comedia que encajarían perfectamente para una película de James Gunn.

Aunque el director ha negado que Adam estará en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, todas las señales apuntan a que, lo hará, con posibilidades de tener más apariciones en el UCM, finalizada la trilogía. La película no comenzará a rodarse hasta 2021, así que su estreno podría darse a mediados de 2022.

¿Quién es Adam Warlock?

En los cómics, Warlock es un eterno creado por el Enclave, un grupo de científicos con el objetivo de crear el ser humano perfecto, la proyección del futuro evolutivo de la Humanidad.

La criatura resultante, conocida como “Él”, comprendió de inmediato que sus creadores pretendían dar un uso maligno a sus habilidades y se rebeló contra ellos, hiriéndolos y dañando el complejo en el que estaba encerrado

